Давать ли чаевые заправщику? Вот как отвечают россияне

За солидную часть экранного времени они так и не пришли к консенсусу.
В среде российских автомобилистов вопрос «давать ли чаевые заправщикам» кажется не менее спорным. Поэтому мы решили обратиться с ним к подписчикам «За рулем» в Viber.
Оказалось, все не так однозначно. Из более чем трех тысяч ответивших всего 28 человек переводят деньги заправщикам при онлайн-заправке через приложение. Почти четверть доплачивают работникам АЗС наличкой. А подавляющее большинство не оставляет чаевых вовсе.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.