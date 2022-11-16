Давать ли чаевые заправщику? Вот как отвечают россияне

Помните диалог в начале «Бешеных псов»? Гангстеры обсуждали, давать ли чаевые официантам…

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За солидную часть экранного времени они так и не пришли к консенсусу.

В среде российских автомобилистов вопрос «давать ли чаевые заправщикам» кажется не менее спорным. Поэтому мы решили обратиться с ним к подписчикам «За рулем» в Viber.

Оказалось, все не так однозначно. Из более чем трех тысяч ответивших всего 28 человек переводят деньги заправщикам при онлайн-заправке через приложение. Почти четверть доплачивают работникам АЗС наличкой. А подавляющее большинство не оставляет чаевых вовсе.

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