Иномарки ушли, а на что пересаживаются чиновники? Вот ответ

В частности, проблемы возникли в связи с уходом из России компании Toyota.

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Мэрия Екатеринбурга меняет привычные Toyota Camry на отечественные Lada — информация о закупке чиновниками новых машин появилась на сайте госзакупок. Сумма заказа составляет немногим более 17 млн рублей.

В условиях тендера сообщается, что это должны быть автомобили Lada или «эквивалент», с мощностью двигателя 100–150 л.с. Ранее региональные СМИ сообщали, что всего мэрия закупит 11 автомобилей.

Ежегодно администрацией Екатеринбурга приобретается 7–8 новых автомобилей, таким образом автопарк полностью обновляется в течение 10 лет. Переход от Toyota к Lada происходит потому, что производство машин японской марки в РФ прекращено, а те, что еще остались, слишком дорогие, поясняют в пресс-службе администрации города.

Есть, конечно, чиновники, которые на Ладах ездить не хотят: вот что они делают.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ЕАН