Автомобиль — каждой семье: Путин призвал сделать машины доступными — журнал За рулем

Автомобиль — каждой семье: Путин призвал сделать машины доступными

Особое внимание президент обратил на ценообразование.

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Владимир Путин на совещании с российским правительством призвал сделать автомобили более доступными для россиян.

Он отметил, что несмотря на существующие сложности с логистикой и доставкой запчастей, надо организовывать производство таким образом, чтобы как можно больше российских семей могли иметь машины.

Президент призвал также уделить особое внимание ценообразованию.

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«Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее, все понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием», — подчеркнул Владимир Путин.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РИА Новости

Фото: Егор Алеев/ТАСС, Администрация Президента России

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