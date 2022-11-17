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Владимир Путин на совещании с российским правительством призвал сделать автомобили более доступными для россиян.

Он отметил, что несмотря на существующие сложности с логистикой и доставкой запчастей, надо организовывать производство таким образом, чтобы как можно больше российских семей могли иметь машины.

Президент призвал также уделить особое внимание ценообразованию.

«Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее, все понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием», — подчеркнул Владимир Путин.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.