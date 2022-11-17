Литровый Skoda Kamiq привезли в Россию: но цена далеко не «литровая»

Российский авторынок пополняется новыми моделями.

Чешский кроссовер Skoda Kamiq, ввезенный в страну по параллельному импорту, появился в автосалонах российских дилеров.

Мощность автомобиля с литровым двигателем составляет 110 л. с. А вот цена новинки далеко не «малолитражная»: автомобиль (он доступен только с передним приводом и 7-ступенчатым роботом DSG) предлагают за 2,2 млн рублей.

К продаже предлагается не только стандартная модификация, но и версия Kamiq Monte Carlo, которая оснащена спортивными сиденьями с регулировкой по высоте и панорамной стеклянной крышей.

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Источник: Российская газета

Фото: Skoda