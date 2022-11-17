Литровый Skoda Kamiq привезли в Россию: но цена далеко не «литровая» — журнал За рулем

Литровый Skoda Kamiq привезли в Россию: но цена далеко не «литровая»

Российский авторынок пополняется новыми моделями.

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Чешский кроссовер Skoda Kamiq, ввезенный в страну по параллельному импорту, появился в автосалонах российских дилеров.

Мощность автомобиля с литровым двигателем составляет 110 л. с. А вот цена новинки далеко не «малолитражная»: автомобиль (он доступен только с передним приводом и 7-ступенчатым роботом DSG) предлагают за 2,2 млн рублей.

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К продаже предлагается не только стандартная модификация, но и версия Kamiq Monte Carlo, которая оснащена спортивными сиденьями с регулировкой по высоте и панорамной стеклянной крышей.

Литровый Skoda Kamiq привезли в Россию: но цена далеко не «литровая»

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Kamiq (1)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

трогается с места

Недостатки:

все остальное

Комментарий:

отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды — выпердышы ВАГины

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