Названы самые опасные водители по знаку зодиака

Страховщики подсчитали, кто чаще всего попадает в ДТП.

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Как утверждают астрологи, дата рождения человека напрямую влияет на его характер. А характер, соответственно, отражается на поведении человека, в том числе и когда он за рулем.

И хотя прямой зависимости между аварийностью и астрологическими знаками нет, в исследовании, которое провело «АльфаСтрахование», отмечается, что среди мужчин-водителей чаще всего попадают в ДТП рожденные под знаками Девы, Льва и Рака.

«Реже всего в аварии попадают осторожные Рыбы, размеренные Водолеи, переменчивые Скорпионы и вспыльчивые Овны», — проанализировали страховщики.

Тройка «лидеров» среди женщин-водителей выглядит следующим образом: Рак, Водолей и Скорпион. Оставшиеся знаки зодиака в аварии попадают с одинаковой частотой.

Отмечается также, что большинство аварий происходит в фазу растущей Луны, а вот в полнолуние и новолуние их меньше.

Аварийность зависит от многих факторов, порой самых неожиданных.

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Источник: Газета.ru

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