Если болт «прикипел»: способ снять колесо есть

Сделать это можно с помощью специальных химических препаратов. А вот использовать всякие смазки специалисты не рекомендуют.

Материалы по теме Как открутить поврежденную гайку

При замене резины многие автомобилисты сталкиваются с тем, что болт «прикипел» к колесу. В ход идет все, что только можно, но «болт и ныне там».

Оказывается, есть действенные методы, позволяющие справиться с этой проблемой.

На помощь придет универсальный WD-40. Чем больше этой жидкости нанесено на головку болта, тем лучше. Затем баллонником с телескопической рукояткой откручиваете болт, избегая резких рывков.

Если химия не помогла, придется его высверливать. С помощью электродрели создается отверстие в болте под размер сверла, а затем в него заводится экстрактор и вкручивается в металл. На другой конец заводится рычаг и создается усилие, которое одновременно вкручивает экстрактор в болт и выкручивает болт из колодца.

Чтобы предотвратить «прикипание» болтов, специалисты советуют после затяжки болта его головку облепить пластилином.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: АиФ

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