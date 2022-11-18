Не до люкса: продажи премиальных авто в России упали на 77%

Ситуация на автомобильном рынке России не могла не отразиться и на сегменте Luxury: там падение продаж в октябре составило 77% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Обладателями новых роскошных автомобилей стали 20 россиян.
Семь машин реализовали дилеры итальянской марки Maserati. По три машины удалось продать Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. Обладателями российского Aurus стали два покупателя. Aston Martin и Ferrari было продано всего по одному автомобилю.
80% покупателей машин люксового сегмента — из Москвы и Московской области.
Всего с начала года продано 315 экземпляров премиальных автомобилей, что на 60% меньше, чем в первые десять месяцев прошлого года.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Автостат
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС