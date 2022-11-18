За руль с просроченными правами садиться не советуем.

Материалы по теме Штрафы за нарушение ПДД предлагается отменить: кого это коснется

Все знают, что если вовремя не поменять паспорт, придется заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от региона.

Некоторые водители полагают, что с правами такая же история. Но спешим успокоить: штрафа за просроченные права не существует.

Их можно продлить хоть через год, хоть через 10 лет. И при этом экзамены сдавать не придется (хотя такие предложения озвучивались не раз).

А вот что категорически нельзя делать — это управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением. Срок его действия заканчивается ровно в ту дату, которая указана на правах, ни днем позже.

За это нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). Инспектор ДПС даже имеет право отправить автомобиль на штрафстоянку, если рядом нет водителя, который может сесть за руль.

Подробная инструкция по замене прав тут.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: КонсультантПлюс

Фото: Владимир Гердо/ТАСС