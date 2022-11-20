Необычный инструмент! Пользовались чем-то подобным? — журнал За рулем

Необычный инструмент! Пользовались чем-то подобным?

Если ты сделал что-то хорошо, не торопись обольщаться: наверняка то же самое, но в два раза лучше, сделал какой-нибудь азиат.

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Эта полушутливая мудрость действительно имеет право на жизнь.

И пусть некоторые съемники, метчики и развертки окажутся вам знакомыми, отдельные приспособления точно вызовут интерес!

Предлагаем взглянуть на видеоподборку инструментов и приспособлений из Китая, которые весьма облегчают сложные механические операции.

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Закисшие болты и гайки, сорванные краны и резьба, не желающие сниматься стопорные кольца — все это нет-нет, да и портит вам жизнь? Вам срочно нужна одна из этих штук!

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ЯЖВОДИТЕЛЬ

Фото, видео: vk.com

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