Камеры будут «ловить» водителей без ОСАГО: штраф увеличится?

В 2023 году процесс проверки полисов выйдет на новый технологический уровень.

Материалы по теме Новые штрафы с камер 2022 — кого и как ловят нейросети

Уже длительное время власти обещают автоматизировать процесс проверки полисов ОСАГО у водителей, «научив» комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД штрафовать за езду без полиса.

На сегодняшний день технически современные камеры к этому готовы.

Поэтому не исключено, что уже в следующем году штраф за езду без ОСАГО будет приходить автовладельцу автоматически.

В 2022 году за это нарушение водителю грозит штраф в размере 800 рублей, согласно ч. 2 ст. 12.37 КоАП.Юрист Сергей Гебель в комментарии для портала «За рулем» отметил, что повышение самого штрафа не планируется:

«Таким образом реализуется принцип неотвратимости наказания для всех нарушителей, причем, что важно, без ужесточения самого наказания. Если граждане осознают, что езда без ОСАГО — это серьезное правонарушение, то и бесконечных судебных споров по аварийным ситуациям между незастрахованными автовладельцами будет меньше в разы», — уверен эксперт.

Кому из автовладельцев закон разрешает не страховать свою автогражданскую ответственность, рассказано тут.

«За рулем» можно читать и в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: depositphotos.com, личный архив