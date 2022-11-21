Камеры будут «ловить» водителей без ОСАГО: штраф увеличится?

Уже длительное время власти обещают автоматизировать процесс проверки полисов ОСАГО у водителей, «научив» комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД штрафовать за езду без полиса.
На сегодняшний день технически современные камеры к этому готовы.
Поэтому не исключено, что уже в следующем году штраф за езду без ОСАГО будет приходить автовладельцу автоматически.
«Таким образом реализуется принцип неотвратимости наказания для всех нарушителей, причем, что важно, без ужесточения самого наказания. Если граждане осознают, что езда без ОСАГО — это серьезное правонарушение, то и бесконечных судебных споров по аварийным ситуациям между незастрахованными автовладельцами будет меньше в разы», — уверен эксперт.
- Кому из автовладельцев закон разрешает не страховать свою автогражданскую ответственность, рассказано тут.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Фото: depositphotos.com, личный архив