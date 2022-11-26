Разметка под снегом: как ее «считывают» камеры

В Минтрансе Московской области рассказали, что все данные о разметке на дорогах занесены в память комплекса фотовидеофиксации.
Соответственно, камере нет большой разницы, занесена разметка снегом или нет: комплекс просто знает, что она там.
Но для снимков, сделанных камерой в таких дорожных условиях, есть одно существенное дополнение: перед оформлением постановления их должны посмотреть сотрудники ГИБДД. И если разметка на фотографии не будет видна, сотрудник должен такой материал отбраковать.
Хорошо камерам, с их технологической «памятью», а вот водителям лучше придерживаться принципа «не нарушай», даже если разметка занесена снегом.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: РБК
Фото: АГН «Москва», depositphotos.com