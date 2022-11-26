Разметка под снегом: как ее «считывают» камеры — журнал За рулем

Разметка под снегом: как ее «считывают» камеры

Нечищенные дороги — еще не повод нарушать ПДД.

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В Минтрансе Московской области рассказали, что все данные о разметке на дорогах занесены в память комплекса фотовидеофиксации.

Соответственно, камере нет большой разницы, занесена разметка снегом или нет: комплекс просто знает, что она там.

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Но для снимков, сделанных камерой в таких дорожных условиях, есть одно существенное дополнение: перед оформлением постановления их должны посмотреть сотрудники ГИБДД. И если разметка на фотографии не будет видна, сотрудник должен такой материал отбраковать.

Хорошо камерам, с их технологической «памятью», а вот водителям лучше придерживаться принципа «не нарушай», даже если разметка занесена снегом.

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Источник: РБК

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com

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