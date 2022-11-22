Пенсионер заменил за свой счет «лысые» колеса на машине скорой помощи

Потраченные на шины деньги жители станицы возместили ему за один вечер.

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В станице Кривянской Ростовской области местный житель Василий Пикин решил потратить часть своей пенсии на покупку новых покрышек для местной машины скорой помощи.

Василий говорит, что не смог остаться в стороне, когда увидел жуткое состояние медицинской ГАЗели, и поговорил с работниками участковой больницы.

Он приобрел две новые шины для ГАЗели.

«Был бы у меня достаток, купил бы шесть покрышек. Но я взял только две. Это моя скромная помощь медикам станицы. Отвез шины в гараж, водитель скорой тут же поехал в шиномонтажку и поставил новую резину на передние колеса», — рассказал Пикин.

Небогатый пенсионер обратился через соцсети к жителям Кривянской с просьбой помочь возместить понесенные затраты, особо не рассчитывая на отклик. Но буквально за несколько часов была собрана вся сумма.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Donnews

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