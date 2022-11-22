Почему парковаться рядом с помойкой опасно

Выбирать такое место для парковки особенно не рекомендуется в холода.

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Когда температура воздуха опускается ниже нуля, живущие в городах животные начинают искать себе теплые укрытия.

И не так страшно, если под автомобиль заберется кошка — ее можно оттуда выманить.

Куда опаснее, если подкапотное пространство облюбует «для ночлега» крыса, предупредил автоэксперт Вячеслав Субботин.

Это неприятное животное может серьезно навредить автомобилю. Поэтому эксперт советует никогда не парковаться возле помоек.

«Под капоты легко забираются крысы, и это совсем беда, потому что они проводку едят на раз-два. Их никак не выгонишь, никакие ловушки, специальные мази не помогут. Поэтому очень важно не ставить автомобиль возле помоек. Если увидите, что там бегают крысы, отгоняйте подальше автомобиль», — предостерег Вячеслав Субботин.

Эти правила безопасности на дорогах должен знать каждый.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

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Источник: Радио Sputnik

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