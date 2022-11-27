Как не стать обладателем автомобиля, находящегося в залоге

Среди хитрых проделок мошенников распространена продажа залоговых машин.
Купив такое авто, новый владелец в скором времени может навсегда лишиться и авто, и уплаченных за него денег.
Поэтому перед приобретением транспортного средства надо обязательно проверить его историю, дабы избежать возможных проблем в будущем.
На сегодняшний день установить, является ли автомобиль залоговым, можно достаточно легко: вся информация собрана на сайте reestr-zalogov.ru.
Если окажется, что автомобиль внесен в реестр залогов, то от покупки стоит воздержаться, поскольку если покупатель знает о наличии залога, то вместе с покупкой автомобиля к нему переходит и залог.
В то же время законодательством РФ предусмотрено, что если покупатель не знал о том, что ТС находится в залоге, то залог к покупателю не переходит.
Например, если машины не было на сайте нотариальной палаты в день покупки, то можно утверждать, что покупатель не знал и не мог знать о залоге. Поэтому рекомендуется сделать скрин сайта, где есть информация об отсутствии залога, или получить у нотариуса справку о том, что авто нет в реестре залогов.
Не исключено, что в дальнейшем данный вопрос придется разрешать через суд.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
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