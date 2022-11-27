Как не стать обладателем автомобиля, находящегося в залоге

Эксперты советуют перед покупкой обязательно «пробить» машину по базе.

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Среди хитрых проделок мошенников распространена продажа залоговых машин.

Купив такое авто, новый владелец в скором времени может навсегда лишиться и авто, и уплаченных за него денег.

Поэтому перед приобретением транспортного средства надо обязательно проверить его историю, дабы избежать возможных проблем в будущем.

На сегодняшний день установить, является ли автомобиль залоговым, можно достаточно легко: вся информация собрана на сайте reestr-zalogov.ru.

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Если окажется, что автомобиль внесен в реестр залогов, то от покупки стоит воздержаться, поскольку если покупатель знает о наличии залога, то вместе с покупкой автомобиля к нему переходит и залог.

В то же время законодательством РФ предусмотрено, что если покупатель не знал о том, что ТС находится в залоге, то залог к покупателю не переходит.

Например, если машины не было на сайте нотариальной палаты в день покупки, то можно утверждать, что покупатель не знал и не мог знать о залоге. Поэтому рекомендуется сделать скрин сайта, где есть информация об отсутствии залога, или получить у нотариуса справку о том, что авто нет в реестре залогов.

Не исключено, что в дальнейшем данный вопрос придется разрешать через суд.

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