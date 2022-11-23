Новый кроссовер JAC: на «Москвиче» собирать не будут, но в России он появится

Новинку китайского автопрома презентуют 1 декабря.

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Техническая информация о кроссовере JAC JS6 появится на сайте автопроизводителя также 1 декабря. Этим же числом стартует сбор предзаказов, а вот получить свой автомобиль можно будет в следующем году, после январских праздников.

Кроссовер идет только с передним приводом.

Как и в КНР, автомобиль будет доступен с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л (174 л. с.). В паре с ним идет 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-диапазонный робот.

JAC JS6 уже сертифицирован в России.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Китайские автомобили

Фото: JAC