Новый кроссовер JAC: на «Москвиче» собирать не будут, но в России он появится

Техническая информация о кроссовере JAC JS6 появится на сайте автопроизводителя также 1 декабря. Этим же числом стартует сбор предзаказов, а вот получить свой автомобиль можно будет в следующем году, после январских праздников.
Кроссовер идет только с передним приводом.
Как и в КНР, автомобиль будет доступен с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л (174 л. с.). В паре с ним идет 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-диапазонный робот.
JAC JS6 уже сертифицирован в России.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Китайские автомобили
Фото: JAC