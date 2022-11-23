Новый кроссовер JAC: на «Москвиче» собирать не будут, но в России он появится — журнал За рулем

Новый кроссовер JAC: на «Москвиче» собирать не будут, но в России он появится

Новинку китайского автопрома презентуют 1 декабря.

Материалы по теме
С конвейера завода «Москвич» сошел первый кроссовер

Техническая информация о кроссовере JAC JS6 появится на сайте автопроизводителя также 1 декабря. Этим же числом стартует сбор предзаказов, а вот получить свой автомобиль можно будет в следующем году, после январских праздников.

Кроссовер идет только с передним приводом.

Как и в КНР, автомобиль будет доступен с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л (174 л. с.). В паре с ним идет 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-диапазонный робот.

Новый кроссовер JAC: на «Москвиче» собирать не будут, но в России он появится

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

JAC JS6 уже сертифицирован в России.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Китайские автомобили

Фото: JAC

Наше новое видео
Спальное место, лазер в фарах... — чем удивил новый китайский кроссовер
Новая Лада Гранта или Веста с пробегом — что выбрать?
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров552
Оцените материал
0:0

Отзывы о JAC JS6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: