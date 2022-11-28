Названа дата презентации внедорожников Tank в России

На российском авторынке грядет еще одно пополнение: китайская марка Tank. Привыкаем читать это правильно: «Тэнк».

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Принадлежащий концерну Great Wall Motor бренд готовится представить в РФ пару своих моделей. Обе — Tank 300 и Tank 500 — позиционируются как бизнес-внедорожники и сочетают брутальную внешность с богатым оснащением.

Российская презентация пройдет в онлайн-режиме на сайте tank.ru — там можно заранее заполнить специальную форму и получить напоминания — за день и за два часа до начала трансляции. Она начнется 12 декабря в 20:15 по московскому времени.

Кстати, вслед за моделями Tank 300 и Tank 500 в России вполне может появиться и Tank 400.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Tank