Как наши Лады? Названы слабые стороны иранских автомобилей

Эксперт оценил перспективы авто из Ирана на российском авторынке.

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Автомобили иранского производства по классу сравнимы с нашей Ладой, отметил автоэксперт Игорь Моржаретто, комментируя подписание Ираном и Россией меморандума о поставке автомобилей на 300 млн долларов.

По его мнению, построенные в большинстве своем на основе устаревших французских марок иранские бюджетные автомобили вряд ли можно назвать современными.

«Теоретически эти автомобили должны составить компанию нашим Ладам в классе бюджетных автомобилей. Все упирается в цену, потому что эти машины в Иране примерно стоят как у нас Лады — в районе миллиона рублей», — отметил эксперт.

С учетом таможенных пошлин, НДС, акцизов и других обязательных платежей стоимость иранских машин в России станет намного выше, чем Лад, и тогда спрос на них будет минимальным, предположил Моржаретто, а в качестве решения вопроса он назвал выпуск иранских автомобилей на территории России.

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Источник: Взгляд