Антидепрессанты легализовали: водителям разрешили их применение

Российские суды больше не будут наказывать за их употребление.

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Лишить прав и назначить штраф в 30 тыс. рублей водителю, в организме которого найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим препаратам, больше нельзя. Такое решение вынес Конституционный суд РФ.

Ранее такого водителя приравнивали к находящемуся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если при обследовании обнаруживался в крови или моче определенный лекарственный препарат.

Теперь применение феназепама, фенибута, габапентина и некоторых других препаратов, по сути, легализовано.

Подчеркивается, что наложенный КС запрет является временным и Госдума обязана «незамедлительно» устранить выявленный пробел, но сроки пока не указаны.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Unsplash