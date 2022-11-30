Надежные и долговечные: угадаете, какие вошли в топ лучших автомобилей в мире? — журнал За рулем

Надежные и долговечные: угадаете, какие вошли в топ лучших автомобилей в мире?

Исследование провела компания iSeeCars.

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Эксперты проанализировали более двух миллионов автомобилей и выбрали модели, у которых на долю экземпляров с пробегом выше 250 тыс. миль (порядка 400 тыс. км) приходится наибольшее количество машин. В результате в топ-20 самых долговечных моделей авто вошли десять моделей Toyota, три Honda, по две модели Chevrolet, GMC и Ford, а также один Nissan.

«То, что мы видим — это список надежных автомобилей, способных проехать больше четверти миллиона миль при правильном обслуживании.

И, чтобы было ясно, это исследование говорит не о максимальном сроке службы этих транспортных средств, а о текущих показаниях одометра. Большинство из этих автомобилей до сих пор активно эксплуатируются владельцами», — отметил главный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: IseeCars

Фото: «За рулем»

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