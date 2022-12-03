Наледь на тротуаре стала героем соцсетей (и это печально)

В сети обрел популярность видеоролик, живописующий злоключения граждан, поскальзывающихся и падающих на наледи. Со времен Чарли Чаплина падающие люди считаются одним из наиболее уморительных зрелищ, но тут явно не тот случай. Место действия остается неизвестным, что по-своему символично: такой тротуар, и не один, есть сейчас почти в любом российском городе.
Скольких травм, опозданий, да и просто потраченных нервов можно было бы избежать, если бы все дорожки вовремя посыпались? «Вместо видеосъемки падений людей можно было бы предупредить об опасности. Надеемся, что видео снимает не представитель ЖКХ», — пишет источник, и нам остается только согласиться с этим.
Источник: ВКонтакте / Главная дорога
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.