Зачем силовики пришли на завод Toyota в Петербурге

Как не стоит экономить на масле: 6 расхожих заблуждений

На заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге проводится внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности.

«Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции. Безопасность проведения проверки обеспечивается силами Росгвардии и ОМОНа», — говорится в сообщении пресс-службы «Тойота Мотор».

Еще несколько недель на предприятии будет проходить процедура увольнения сотрудников. Работникам выплачивается от 12 зарплат, также компенсируется часть расходов на переобучение и переквалификацию. На определенный период сохраняется и действие полисов ДМС.

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