Зачем силовики пришли на завод Toyota в Петербурге

На заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге проводится внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности.
«Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции. Безопасность проведения проверки обеспечивается силами Росгвардии и ОМОНа», — говорится в сообщении пресс-службы «Тойота Мотор».
Еще несколько недель на предприятии будет проходить процедура увольнения сотрудников. Работникам выплачивается от 12 зарплат, также компенсируется часть расходов на переобучение и переквалификацию. На определенный период сохраняется и действие полисов ДМС.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: РИА Новости
Фото: Toyota, Unsplash