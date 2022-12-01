Из-за чего происходят аварии? Названы все главные причины

Как не стоит экономить на масле: 6 расхожих заблуждений

Почти 18 тысяч ДТП с января по октябрь 2022 года произошли из-за нарушения водителями правил проезда перекрестков — это самая распространенная причина, в том числе и ДТП с тяжелыми последствиями. А полностью список наиболее частых причин ДТП, совершенных по вине водителя, таков:

Всего же, по данным ГИБДД, за десять месяцев текущего года количество ДТП по вине водителя, по сравнению с тем же периодом прошлого года, заметно снизилось — в среднем на 10%.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.