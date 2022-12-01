Из-за чего происходят аварии? Названы все главные причины — журнал За рулем

Из-за чего происходят аварии? Названы все главные причины

Госавтоинспекция опубликовала свежую статистику ДТП и назвала места и ситуации, в которых аварии случаются чаще всего. Список банальный, но полезный.

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Почти 18 тысяч ДТП с января по октябрь 2022 года произошли из-за нарушения водителями правил проезда перекрестков — это самая распространенная причина, в том числе и ДТП с тяжелыми последствиями. А полностью список наиболее частых причин ДТП, совершенных по вине водителя, таков:

  • нарушение правил проезда перекрестков
  • неправильный выбор дистанции
  • выезд на встречную полосу движения
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов

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Всего же, по данным ГИБДД, за десять месяцев текущего года количество ДТП по вине водителя, по сравнению с тем же периодом прошлого года, заметно снизилось — в среднем на 10%.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»

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