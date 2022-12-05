Может ли несовершеннолетний без прав купить машину: ответ юриста — журнал За рулем

Может ли несовершеннолетний без прав купить машину: ответ юриста

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Должен ли продавец при продаже автомобиля спрашивать у покупателя права, а также убедиться, что тот достиг 18 лет? Нет, не должен. Инцидент, произошедший на днях в столице, прокомментировал юрист Сергей Радько.

«Вне зависимости от того, что подростку на момент покупки не было 18 лет, автомобиль ему продавать имели полное право. Несовершеннолетний все-таки хоть и не до конца дееспособный, но это можно назвать бытовой сделкой», — пояснил юрист.

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Поэтому, покупая автомобиль от своего имени, он стал собственником. Никаких нарушений здесь нет, машину продали, грубо говоря, как груду железа, а тот взял и поехал на ней кататься, уточнил Радько.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Взгляд

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