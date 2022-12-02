Еще один седан за миллион рублей привезли в Россию — журнал За рулем

Еще один седан за миллион рублей привезли в Россию

Поставки осуществляются из Узбекистана.

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Новые седаны Chevrolet Cobalt узбекской сборки, которые раньше официально поставлялись на российский рынок, снова появились в России. У дилеров в некоторых городах России они предлагаются по цене от 1 до 1,5 млн рублей.

Бюджетные автомобили продаются в двух комплектациях и с одним 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. В наличии есть как машины на механике, так и на автомате.

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Chevrolet Cobalt пополнил ряды других бюджетных седанов, появившихся в России благодаря частному импорту. Так, ранее в продажу поступили Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz и Chevrolet Nexia.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Автоновости дня

Фото: Unsplash, За рулем

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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

Chevrolet 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

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