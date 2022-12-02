Еще один седан за миллион рублей привезли в Россию

Поставки осуществляются из Узбекистана.

Новые седаны Chevrolet Cobalt узбекской сборки, которые раньше официально поставлялись на российский рынок, снова появились в России. У дилеров в некоторых городах России они предлагаются по цене от 1 до 1,5 млн рублей.

Бюджетные автомобили продаются в двух комплектациях и с одним 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. В наличии есть как машины на механике, так и на автомате.

Chevrolet Cobalt пополнил ряды других бюджетных седанов, появившихся в России благодаря частному импорту. Так, ранее в продажу поступили Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz и Chevrolet Nexia.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Автоновости дня

Фото: Unsplash, За рулем