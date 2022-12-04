С кем не бывало: перепутала педали и честно в этом призналась (видео)

Вы учили свою девушку водить машину? Особую пикантность ситуация носит, если машина — ваша.

Судя по возгласам парня в этом видеоролике, здесь именно такая картина. Поначалу мужчина спокоен и пробует давать дельные советы, однако в определенный момент что-то идет не так.

Девушка совершает попытку свернуть направо и припарковаться, однако вместо того, чтобы спокойно остановиться у ворот гаража, она резко впечатывает в них автомобиль, доставляя страдания (как моральные, так и физические) своему кавалеру. К ее чести заметим, она сразу же интересуется его состоянием и честно досадует «Перепутала…». Ничего, научится!

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Главная дорога