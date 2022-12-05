Стало известно, когда АВТОВАЗ выпустит новый кроссовер — журнал За рулем

Стало известно, когда АВТОВАЗ выпустит новый кроссовер

Такими планами поделился глава автоконцерна.

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Новый компактный кроссовер на базе Lada Vesta АВТОВАЗ планирует представить в конце 2025 года.

Как сообщил глава компании Максим Соколов, речь идет о разработке высоколокализованного переднеприводного кроссовера категории SUV на платформе Vesta.

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Стало известно, когда АВТОВАЗ выпустит новый кроссовер

«Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года. Часть аудитории, нацеленной на Duster, купит кроссовер Vesta В+. А часть отойдет к Niva Travel», — пояснил руководитель АВТОВАЗа.

При этом Максим Соколов отметил, что продолжать производить сам Duster сегодня экономически нецелесообразно, учитывая соглашение с Renault.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Forbes

Фото: depositphotos.com, АВТОВАЗ

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