Стало известно, когда АВТОВАЗ выпустит новый кроссовер

Новый компактный кроссовер на базе Lada Vesta АВТОВАЗ планирует представить в конце 2025 года.
Как сообщил глава компании Максим Соколов, речь идет о разработке высоколокализованного переднеприводного кроссовера категории SUV на платформе Vesta.
«Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 года. Часть аудитории, нацеленной на Duster, купит кроссовер Vesta В+. А часть отойдет к Niva Travel», — пояснил руководитель АВТОВАЗа.
При этом Максим Соколов отметил, что продолжать производить сам Duster сегодня экономически нецелесообразно, учитывая соглашение с Renault.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Forbes
Фото: depositphotos.com, АВТОВАЗ