Стало известно, когда АВТОВАЗ выпустит новый кроссовер

Что с проектом новой Нивы? На АВТОВАЗе раскрыли карты

Новый компактный кроссовер на базе Lada Vesta АВТОВАЗ планирует представить в конце 2025 года.

Как сообщил глава компании Максим Соколов, речь идет о разработке высоколокализованного переднеприводного кроссовера категории SUV на платформе Vesta.

При этом Максим Соколов отметил, что продолжать производить сам Duster сегодня экономически нецелесообразно, учитывая соглашение с Renault.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.