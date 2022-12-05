Представлен новый внедорожник российской разработки

На прошедшей в Москве выставке «Вездеходер 2022» нижегородская компания «Сергеев Динамикс» представила электрический внедорожник «Восход».

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Машина позиционируется как эковездеход и планируется к использованию там, где требуется особо аккуратное отношение к природе: в Арктике, природоохранных зонах, на подъемных объектах. Возможно и применение в армии и для активного отдыха.

Машина разрабатывалась с применением 3D-моделирования. У «Восхода» двухместный кокпит и багажник объемом 300 литров. Силовая структура кузова — из высокопрочной стали, внешние панели — из алюминиевых сплавов.

Колесная база, в зависимости от исполнения, составляет 2600–2700 мм. Колея — 1750–1850 мм. Проходимость призваны обеспечить длинноходная подвеска и клиренс в 400 мм.

Показатели электрической силовой установки пока не уточняются. Указано лишь, что запас хода по пересеченной местности составляет не менее 100 км, а максимальная скорость вездехода по шоссе — 100 км/ч.

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Источник: Уазбука

Фото: скриншот видео Автомобильная Россия/RUTUBE