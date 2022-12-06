Минпромторг озвучил, что будет с вернувшимися в Россию западными автокомпаниями

Минпромторг России заявил, что в случае налаживания производства в России, в том числе заключения технологического партнерства с российскими автопроизводителями, зарубежные автокомпании могут рассчитывать на меры поддержки со стороны государства.
«Минпромторгом России реализуется комплекс мер государственной поддержки, направленный на создание условий для углубления технологического суверенитета, в том числе в автомобильной промышленности», — подчеркнули в ведомстве.
Таким образом, иностранные инвесторы, принявшие решение о долгосрочном партнерстве и инвестировании в развитие технологий в России, также могут рассчитывать на участие в различных госпрограммах.
Ранее об обсуждении партнерства с дружественными странами по выпуску больших автомобилей заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Газета.ru
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС