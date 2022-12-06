Казахстан отказался от сборки упрощенной Гранты

В республике не будут производить машины Lada без системы ABS и с двигателями экологического класса Евро-2.

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Именно такие машины сейчас производит АВТОВАЗ и, соответственно, такие машинокомплекты может поставлять в сборочное производство завода «СарыаркаАвтопром» в Костанае. Однако этот процесс, вероятно, так и не начнется.

Источник пишет, что запланированный в декабре объем поставок из Тольятти в Костанай отменен по настоянию казахстанской стороны; контракт предусматривал поставку 800 кузовов и машинокомплектов.

Напомним, после банкротства расположенного в Усть-Каменогорске «Азия Авто» машины Lada в Казахстане собирал как раз «СарыаркаАвтопром» — в марте 2021-го тут стартовала сборка Niva Travel. Теперь же, судя по всему, расширение ряда моделей откладывается — это как минимум.

Ранее пресс-служба АВТОВАЗа замечала что поставок в Казахстан нет уже давно. А в самой республике инициативная группа требовала запретить именно поставку «антисанкционных» Lada.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Avtograd News

Фото: «За рулем», Unsplash