Казахстан отказался от сборки упрощенной Гранты

Именно такие машины сейчас производит АВТОВАЗ и, соответственно, такие машинокомплекты может поставлять в сборочное производство завода «СарыаркаАвтопром» в Костанае. Однако этот процесс, вероятно, так и не начнется.
Источник пишет, что запланированный в декабре объем поставок из Тольятти в Костанай отменен по настоянию казахстанской стороны; контракт предусматривал поставку 800 кузовов и машинокомплектов.
Напомним, после банкротства расположенного в Усть-Каменогорске «Азия Авто» машины Lada в Казахстане собирал как раз «СарыаркаАвтопром» — в марте 2021-го тут стартовала сборка Niva Travel. Теперь же, судя по всему, расширение ряда моделей откладывается — это как минимум.
Ранее пресс-служба АВТОВАЗа замечала что поставок в Казахстан нет уже давно. А в самой республике инициативная группа требовала запретить именно поставку «антисанкционных» Lada.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ВКонтакте / Avtograd News
Фото: «За рулем», Unsplash