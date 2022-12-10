Сама завелась и уехала в магазин: нелепый инцидент с Приорой — журнал За рулем

Сама завелась и уехала в магазин: нелепый инцидент с Приорой

За рулем машины никого не было.

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Автомобиль въехал в магазин фейерверков — и вот что вышло

В казахстанском городе Актобе автомобиль Lada Priora самопроизвольно завелся и съехал по лестнице в магазин.

«6 декабря ночью по проспекту Абулхаирхана произошло ДТП с участием автомобиля Lada Priora, у которого сработала система автозапуска. Пострадавших нет», говорится в сообщении местной полиции.

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Судя по видео, которое опубликовала полиция в своем телеграм-канале, электроника запустила двигатель автомобиля, после чего он поехал вниз по лестнице к дверям магазина и перевернулся.

Водитель привлечен по ст. 610 ч. 1 КоАП РФ «Нарушение водителями ТС правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Полиция Казахстана

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Отзывы о LADA Priora (4)

LADA 2009 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.

Недостатки:

Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и за...

Комментарий:

Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.

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