Сама завелась и уехала в магазин: нелепый инцидент с Приорой

В казахстанском городе Актобе автомобиль Lada Priora самопроизвольно завелся и съехал по лестнице в магазин.
«6 декабря ночью по проспекту Абулхаирхана произошло ДТП с участием автомобиля Lada Priora, у которого сработала система автозапуска. Пострадавших нет», говорится в сообщении местной полиции.
Судя по видео, которое опубликовала полиция в своем телеграм-канале, электроника запустила двигатель автомобиля, после чего он поехал вниз по лестнице к дверям магазина и перевернулся.
Водитель привлечен по ст. 610 ч. 1 КоАП РФ «Нарушение водителями ТС правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».
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Источник: Полиция Казахстана