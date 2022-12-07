Тарифы ОСАГО изменятся? Эксперт разъясняет

Российский союз автостраховщиков надеется на снижение стоимости запчастей для восстановительного ремонта.

Материалы по теме Как выбраться из сугроба — простой способ

Средняя стоимость полиса, в первую очередь, зависит от стоимости запасных частей. После расширения тарифного коридора в сентябре автомобилисты ожидают, что и тарифы ОСАГО повысятся.

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев успокоил: в ближайшее время изменения средней стоимости полиса не ожидается.

«Пока, нам кажется, ситуация стабилизировалась, и мы надеемся, что ситуация будет идти к улучшению. То есть к снижению стоимости запасных частей. А это будет приводить к тому, что стоимость полиса будет снижаться», — заверил Уфимцев.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com