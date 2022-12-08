Раскрыт производственный план АВТОВАЗа на 2023 год

АВТОВАЗ готовит новый план производства на 2023 год, согласно которому целевым показателем может стать выпуск 401 тысячи автомобилей.
Таким образом, от первоначально заявленных 500 тысяч автомобилей он отличается на 20%.
Исходя из показателя в 400 тысяч автомобилей, было изменено ожидаемое расписание единого корпоративного отпуска на АВТОВАЗе в 2023 году. Также завод сократил и набор новых работников.
Рассматривался и вариант сокращения плана на 2023 год примерно до 390 тысяч машин, но в окончательном варианте скорректированный план оставили без изменения.
- Как сообщалось ранее, 2022 год АВТОВАЗ планирует закрыть цифрой в 220 тысяч произведенных автомобилей.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Нетипичный АВТОВАЗ
Фото: АВТОВАЗ