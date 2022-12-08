Раскрыт производственный план АВТОВАЗа на 2023 год — журнал За рулем

Раскрыт производственный план АВТОВАЗа на 2023 год

Автозавод выпустит на 82% больше автомобилей, чем в этом году.

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АВТОВАЗ готовит новый план производства на 2023 год, согласно которому целевым показателем может стать выпуск 401 тысячи автомобилей.

Таким образом, от первоначально заявленных 500 тысяч автомобилей он отличается на 20%.

Исходя из показателя в 400 тысяч автомобилей, было изменено ожидаемое расписание единого корпоративного отпуска на АВТОВАЗе в 2023 году. Также завод сократил и набор новых работников.

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Рассматривался и вариант сокращения плана на 2023 год примерно до 390 тысяч машин, но в окончательном варианте скорректированный план оставили без изменения.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ

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