Как завестись, если АКБ нет вообще? Не угробьте электронику! — журнал За рулем

Как завестись, если АКБ нет вообще? Не угробьте электронику!

Допустить это проще простого. Но и в том, чтобы этого избегнуть, нет ничего сложного.

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Заводимся без аккумулятора — эксперимент «За рулем»

«За рулем» уже рассказывал, как правильно «прикурить» автомобиль, у которого сел аккумулятор. А есть ли нюансы в том случае, если АКБ нет вообще? Об этом рассказывает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Он напоминает, что ехать без АКБ автомобиль вполне способен, и у нас был такой эксперимент. Да и заведется машина без проблем — правда, тут необходимо учесть один момент. Чтобы не полетела электроника автомобиля-донора, стоит убрать клеммы с АКБ и «прикуривать» напрямую от него — как будто вы просто переставили живую батарею в свою машину.

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Ну а все прочие премудрости этого простого (как многим кажется!) дела мы разъясняем в статье «Прикуриваем» автомобиль: мифы, вопросы, порядок.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: depositphotos.com

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