Но какой именно?
Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин проверили 12 традиционных «жгутиков» для ремонта колеса. Цены на них очень разные, как и качество работ, проведенных с их помощью.
Причем второе совершенно не обязательно зависит от первого!
Из всего множества протестированных образцов выделим вот этот, из средней ценовой категории: Done Deal DD0308. В набор тут положили пять жгутиков, большой тюбик клея, отличную зачистку и хорошее шило. Для полного комплекта не хватает только ножа.
Но есть и другие отличные варианты быстро починить колесо! Рассматриваем их все в статье Шинные ремкомплекты — экспертиза «За рулем».
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Фото: depositphotos.com и «За рулем»