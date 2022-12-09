Авторынок в России ждет масштабный передел: кто придет на смену европейцам

Дилеры считают сегодняшнюю ситуацию на рынке трагической.

Материалы по теме Топ-10 брендов ноября с самыми провальными продажами

В предстоящем году на российском авторынке будут наблюдаться новые тренды. Рынок ждет масштабный передел, фактически он будет строиться заново, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в адрес дилеров китайских брендов.

Рынок продаж новых автомобилей потерял практически две трети продаж прошлого года, и рассматривать это можно только как трагедию, которую нам нужно пережить, говорится в письме.

«Скорее всего, учитывая „домашние“ мощности китайского автопрома в более чем 20 миллионов автомобилей, есть основания предполагать, что при замедленном развитии отечественного автопрома российский авторынок уже в ближайшие годы станет и по объемам продаж китайским на 70%», — отмечают в ассоциации.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ПРАЙМ

Фото: Unsplash, depositphotos.com