На заводе «Москвич» отчитались о первых двух неделях работы

Продажи автомобилей начнутся в Москве уже в декабре.

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На возрожденном заводе «Москвич» за первые две недели работы собрано более 160 автомобилей с бензиновым двигателем.

«На сегодня мы произвели больше 160 автомобилей Москвич 3 с бензиновым двигателем и готовимся начать сборку электромобилей. До конца года будет собрано еще около 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей», — сообщается в официальном аккаунте автозавода в Telegram.

Продажи автомобилей Москвич начнутся в Москве уже в декабре этого года. Затем машины будут поставлять и в другие регионы России.

Кроссоверы Москвич 3 выпускаются с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Предлагаются автомобили или с 6-ступенчатой механической коробкой, или на вариаторе.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Москвич

Фото: АГН «Москва»