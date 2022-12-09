На заводе «Москвич» отчитались о первых двух неделях работы — журнал За рулем

На заводе «Москвич» отчитались о первых двух неделях работы

Продажи автомобилей начнутся в Москве уже в декабре.

Материалы по теме
Опубликованы планы «Москвича» до 2025 года. Цифры удивят

На возрожденном заводе «Москвич» за первые две недели работы собрано более 160 автомобилей с бензиновым двигателем.

«На сегодня мы произвели больше 160 автомобилей Москвич 3 с бензиновым двигателем и готовимся начать сборку электромобилей. До конца года будет собрано еще около 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей», — сообщается в официальном аккаунте автозавода в Telegram.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Продажи автомобилей Москвич начнутся в Москве уже в декабре этого года. Затем машины будут поставлять и в другие регионы России.

Кроссоверы Москвич 3 выпускаются с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. Предлагаются автомобили или с 6-ступенчатой механической коробкой, или на вариаторе.

  • Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег, рассказано и показано тут.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Москвич

Фото: АГН «Москва»

Наше новое видео
Новый российский седан по цене Весты на тестах «За рулем»
Когда появится российский электрогрузовик EVM Pro? Известны подробности
Тест самой современной в истории Волги ГАЗ-3111

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров245
Оцените материал
0:0

Отзывы о Москвич (АЗЛК) 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: