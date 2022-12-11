Лимузин маршала Устинова продают в Москве за 15 миллионов

На таких ЗИЛах ездило только высшее руководство СССР.

В Москве продают редкий лимузин ЗИЛ-114, изготовленный на заводе имени Лихачева в 1977 году специально для маршала Советского союза и министра обороны Дмитрия Устинова. Хозяин раритетного авто утверждает, что имеет на руках все подтверждающие данный факт документы.

Благодаря реставрации, автомобиль находится в идеальном состоянии. Продавец готов расстаться с ним за 15 млн рублей.

Сообщается, что это один из 113 выпущенных экземпляров лимузина, на которых ездило только высшее руководство СССР.

После реставрации данный ЗИЛ-114 хранился в теплом гараже и периодически заводился для поддержания работоспособности, а до этого машина выезжала «исключительно летом в сухой период». Подвеска и эксклюзивный желтый салон находятся в идеальном состоянии, говорится в объявлении.

6,3-метровый ЗИЛ оснащен семилитровым двигателем мощностью 303 лошадиные силы и коробкой-автоматом.

А вот за уникальную Чайку просят всего 5,7 млн рублей.

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Источник: Авито Авто