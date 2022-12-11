Недолго музыка играла: водитель и дня не проездил с поддельными правами

Он попался ГИБДД спустя несколько часов после покупки фальшивки.

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В Мурманской области инспекторы ДПС задержали молодого мужчину, который управлял автомобилем с поддельными правами. В ходе проверки выяснилось, что купил он их буквально за несколько часов до того, как его машину остановили.

Фальшивые документы обошлись ему в 10 тысяч рублей.

Как оказалось, водительское удостоверение было изготовлено способом цветной печати.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных штампов, печатей или бланков). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на один год. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: МФД России по Мурманской области

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