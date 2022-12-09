У ГИБДД нет новых машин? Стало известно, где их возьмут

Еще в мае в МВД объявили, что с обновлением парка полицейских автомобилей есть большие сложности.

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Сообщалось, что требуется около 2,8 тысяч новых машин.

В конце ноября стало известно, что машины для подразделений Госавтоинспекции так и не нашлись. С 2019 года патрульными машинами в ГИБДД служили Skoda Octavia, УАЗ Патриот, Hyundai Solaris и Lada Vesta, однако ввиду санационного давления все они оказались в дефиците.

Тем не менее в начале декабря появились инсайдерские сведения о том, что автомобили все же удалось найти.

Источник пишет, что на АВТОВАЗе начали оборудовать для полиции седаны Lada Granta белого цвета. Данные подкреплены фотографиями.

Интересная деталь: автор поста указывает, что дооборудование под стандарты полиции происходит на территории Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа, которое уже несколько лет находится в законсервированном состоянии.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Avtograd News

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»