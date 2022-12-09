Доехать с комфортом от Москвы до Екатеринбурга теперь можно всего за сутки — журнал За рулем

Доехать с комфортом от Москвы до Екатеринбурга теперь можно всего за сутки

Уже в декабре новый поезд начнет курсировать в ежедневном режиме.

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Время в пути между Уралом и столичным регионом сократится благодаря новому скорому поезду № 55/56 формирования Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Сообщается, что технические остановки у поезда короче, чем у обычных, а скорость выше: состав совершенно новый, и он способен держать 160 км/ч.

В составе представлены все классы обслуживания. Вагоны оборудованы системами кондиционирования, очистки воздуха и воды, а также розетками, USB-разъемами, индивидуальными источниками освещения.

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Пространство организовано так, чтобы и маломобильным путешественникам было удобно. Все вагоны, включая плацкартные, оборудованы душевыми кабинами. В купейных вагонах есть сейфы для каждого пассажира.

Есть принципиально новая услуга: перевозка домашних животных без сопровождения владельцами. Точное время нового скорого поезда в пути составляет 23 часа 59 минут. В первый рейс из Екатеринбурга в Москву поезд отправился в ночь с 1 на 2 декабря, а с 12 декабря он начнет курсировать в ежедневном режиме.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Youtube / Мир 24

Фото: t.me/luchshepoezdom

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