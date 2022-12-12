Чтобы не было мучительно больно: вот что нужно сделать с авто в зимний дождь

Потратив накануне несколько лишних минут, вы избежите проблем на следующий день.

Погода в Центральной полосе России непредсказуема: вот только что город заваливало снегом, а уже на следующий день — проливной дождь. Последний больше всего опасен последующим понижением температуры, когда в ледяном плену оказываются всё и вся.

Автоэксперт Михаил Колодочкин рекомендует не полагаться на авось, а заранее подготовить свой автомобиль к катаклизмам природы.

В первую очередь он советует обработать резиновые уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой.

Если же дверь с утра открываться не желает, то надо попробовать навалиться на нее снаружи, пытаясь таким образом сломать образовавшуюся наледь.

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Чтобы не обнаружить с утра примерзшие намертво к стеклу дворники, накануне их лучше поднять. Если не сделали этого, а ехать надо, то ни в коем случае не стоит пытаться сдвинуть их, нагружая электромоторчик. Поэтому спокойно запускаем двигатель, вооружаемся скребком и механическим путем «освобождаем» дворники. А тем временем и лобовое стекло немного нагреется.

Если не хотите, чтобы вышла из строя функция автоматического складывания боковых зеркал, лучше отключить ее до теплых времен.

И еще важный совет от эксперта: оставляя автомобиль на парковке до следующей поездки, не поленитесь открыть на пару минут его двери, выпуская наружу влажный теплый воздух. Это поможет снизить вероятность обмерзания стекол изнутри и уменьшит риск примерзания дверей.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: «За рулем»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац