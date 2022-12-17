Столик из мотора Ferrari продан по цене нового спорткара

На аукционе RM Sotheby’s уникальный предмет мебели ушел с молотка за 246 тысяч долларов.

Материалы по теме На штрафстоянке случайно нашли коллекционный Ferrari

За необычный предмет мебели, основой для которого стал очень редкий двигатель V12 начала 1970-х, покупатель выложил 246 тысяч долларов. Примерно столько же в США стоит новый Ferrari Roma.

Как говорится в описании столика аукционным домом, корпус двигателя хромирован, внутренностей у него нет, впрочем, и номера двигатель тоже не имеет. Опорами для стеклянной поверхности стола служат продолжения выпускных труб, при этом высоту поверхности можно регулировать.

Двигатель V12 Colombo устанавливался на купе Ferrari 365 GTC/4, которое выпускалось с 1971 по 1972 гг.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Sothebys

Фото: Courtesy of RM Sotheby's