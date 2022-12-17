Столик из мотора Ferrari продан по цене нового спорткара

За необычный предмет мебели, основой для которого стал очень редкий двигатель V12 начала 1970-х, покупатель выложил 246 тысяч долларов. Примерно столько же в США стоит новый Ferrari Roma.
Как говорится в описании столика аукционным домом, корпус двигателя хромирован, внутренностей у него нет, впрочем, и номера двигатель тоже не имеет. Опорами для стеклянной поверхности стола служат продолжения выпускных труб, при этом высоту поверхности можно регулировать.
Двигатель V12 Colombo устанавливался на купе Ferrari 365 GTC/4, которое выпускалось с 1971 по 1972 гг.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Sothebys
Фото: Courtesy of RM Sotheby's