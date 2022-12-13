Калининградский «Автотор» нашел трех китайских партнеров — журнал За рулем

Калининградский «Автотор» нашел трех китайских партнеров

Автозавод возобновил работу.

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Калининградский завод «Автотор» намерен до конца года собрать 1,5–2 тыс. автомобилей.

Заключены соглашения с тремя китайскими компаниями, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. При этом китайских партнеров он не озвучил.

«Меня пока просили не называть их», — сказал он.

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Ранее в Сеть утекли данные об электрокаре, который планируется производить на калининградском автозаводе.

Эксперты также высказывали предположение, что на «Автоторе» будут собирать китайские BAIC, JAC и Chery.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

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