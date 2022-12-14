Все пропало: каких автомобилей уже практически не найти у дилеров

Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке.

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Президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров сообщил, что на складах автодилеров сейчас заканчиваются машины почти всех американских и европейских брендов.

Так, найти новые Chevrolet, Cadillac, Jeep, Tesla, Mercedes, Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, BMW, Citroën, Renault, Peugeot, Nissan уже практически невозможно — их производители прекратили поставки в Россию и свернули свое российское производство.

«Но полностью такие машины с рынка не исчезнут, так как остается небольшой неофициальный импорт, который дилеры не включают в официальную статистику своих продаж. Продолжают пока экспортировать автомобили в Россию Toyota и корейские бренды», — пояснил автоэксперт.

Вместе с тем он не исключил, что в будущем они тоже могут остановить поставки. Но при этом растет импорт китайских машин, подытожил Амиров.

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Источник: АиФ

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