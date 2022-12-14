Лукашенко заявил о возобновлении производства Жигулей и Волг

Президент Белоруссии сообщил, что Минск и Москва готовы развивать собственные автомобильные производства, выпуская машины хорошего качества.

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По мнению Лукашенко, уход иностранных компаний из обеих стран (в частности, вслед за уходом из РФ, Nissan покинул и Беларусь) можно и нужно использовать во благо.

«Мы с президентом Путиным жестко договорились. Ушли — уходите, мы будем развивать свои компетенции, свое производство, и мы справимся. Уже в России запустили производство нам знакомых Москвичей, Жигулей. Худо-бедно начали производить. ГАЗ будет производить Волги. Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне», — сказал Лукашенко.

Президент зметил, что в Белоруссии на совместном предприятии производят автомобили Geely, а МАЗ и КАМАЗ выпускают грузовики, которые способны «насытить рынок». А вот о перспективах российско-белорусского автомобиля Лукашенко не упомянул.

Напомним, что о возвращении брендов Волга и Победа в июне говорил Денис Мантуров, а о выпуске китайских автомобилей под брендом Lada на бывшем заводе Nissan неофициальные источники сообщали в декабре.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com, «За рулем»