Стало известно, какие авто будут собирать на заводе Nissan в Петербурге

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут собирать китайские машины под маркой Lada.
По данным источников, сейчас идут переговоры с потенциальным партнером.
Пока окончательных решений по маркам автомобилей, которые будут там производить, нет. Также стало известно, что машины будут выпускаться под маркой Lada и модельный ряд не совпадет с тем, что производится на предприятии в Тольятти.
В Смольном подтвердили, что такие переговоры действительно ведутся, и подчеркнули, что, «кроме китайцев, особо вариантов сейчас и нет».
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что начать производство на бывшем автозаводе Nissan в Петербурге планируется в следующем году.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Фонтанка.ру
Фото: Nissan