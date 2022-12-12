Стало известно, какие авто будут собирать на заводе Nissan в Петербурге

Питерский автозавод передан в управление АВТОВАЗа.

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На заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут собирать китайские машины под маркой Lada.

По данным источников, сейчас идут переговоры с потенциальным партнером.

Пока окончательных решений по маркам автомобилей, которые будут там производить, нет. Также стало известно, что машины будут выпускаться под маркой Lada и модельный ряд не совпадет с тем, что производится на предприятии в Тольятти.

В Смольном подтвердили, что такие переговоры действительно ведутся, и подчеркнули, что, «кроме китайцев, особо вариантов сейчас и нет».

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что начать производство на бывшем автозаводе Nissan в Петербурге планируется в следующем году.

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Источник: Фонтанка.ру

Фото: Nissan