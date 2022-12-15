Виновник смертельной аварии со скорой ездил без прав — журнал За рулем

Виновник смертельной аварии со скорой ездил без прав

Он задержан по статье 91 УПК РФ.

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В ДТП на автомобильной дороге Томск — Мариинск в результате столкновения грузовика с автомобилем скорой помощи погибли четыре человека и один пострадал.

Водитель грузовика не пропустил неотложку, которая ехала со спецсигналами. После столкновения она загорелась.

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Как выяснилось позже, 40-летний предполагаемый виновник аварии не имеет права управления транспортными средствами.

Следователями СО ОМВД России по Томскому району по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, водитель грузовика задержан.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: МВД России

Фото: скриншот видео YouTube

Видео: YouTube

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