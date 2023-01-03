Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото — журнал За рулем

Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото

Как-то совсем незаметно прошло столько лет с тех пор, как эти машины выезжали из ворот Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа...

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Сегодня даже просто тех, кто хорошо помнит эти машины, осталось не так уж много. А ведь на полноприводный семиместный минивэн на заводе действительно возлагали тогда большие надежды. Потому и название он получил такое: ВАЗ-2120 Надежда.

В своем большом материале об этом автомобиле эксперт «За рулем» Сергей Канунников подробно рассказывает, как проектировалась Надежда, какой она оказалась в серийном производстве и почему в итоге провалилась на рынке.

Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото

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А мы, предвосхищая эту статью, предлагаем вам взглянуть на фотографии первых макетов минивэна — тогда еще безымянного, имевшего иной цифровой индекс и совсем не похожего на то, что получилось в итоге.

Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото

Проектируя семиместный однообъемный автомобиль, дизайнеры увеличили базу Нивы до 500 мм, доведя до 2700 мм, а в облике явно оглядывались на весьма популярные тогда Renault Espace и Chrysler Voyager. Но каждый следующий из трех созданных в 1989–1991 годах макетов был проще и, так скажем, ближе к реальности, чем предыдущий...

Все подробности о непростом пути минивэна ВАЗ-2120 читайте в нашей статье «На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада».

Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото

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Фото: из архива «За рулем»

Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото

Как-то совсем незаметно прошло столько лет с тех пор, как эти машины выезжали из ворот Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа...

Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото — фото 1377900Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото — фото 1377903Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото — фото 1377902Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото
Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото

Как-то совсем незаметно прошло столько лет с тех пор, как эти машины выезжали из ворот Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа...

Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото — фото 1377902Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото — фото 1377903Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото — фото 1377900Минивэн Lada — он мог быть вот таким! Редкие фото
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