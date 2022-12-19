Названы 4 лучших иномарки за 250 тысяч

Да, такие еще можно купить, и с ними вы не прогадаете.

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Спрос на подержанные автомобили сегодня как никогда высок. Новые машины, да и большинство бэушных, многим автолюбителям не по карману. Но неплохой автомобиль можно найти и в ценовой категории до 250 тыс. рублей. И это будет надежная и неприхотливая в обслуживании иномарка.

Renault Logan. Машина подойдет как в качестве первого транспортного средства, так и для работы, например, в доставке. За эту цену можно найти Logan 2008–2009 годов выпуска в первом поколении, в дорестайлинговом или в рестайлинговом кузове. У авто будет адекватное оснащение, «неубиваемая» подвеска и хороший ресурс агрегатов. При этом машина требует минимум затрат по содержанию и стабильно ходит огромные пробеги.

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Nissan Almera. Агрегаты этой машины более живучи по сравнению с кузовом. Машина — доступная в обслуживании, комфортная в управлении, приемлемая по оснащению и обладает вполне адекватной на текущий момент времени внешностью. За эту цену можно рассматривать Almera во втором поколении в рестайлинговом кузове начала нулевых.

Ford Focus. Лучше остановить свое внимание на моделях 2004–2005 годов производства в первой генерации в рестайлинговом варианте. Эти автомобили на вторичке пользуются повышенным спросом, поэтому хороший вариант придется поискать.

Kia Rio. Автомобиль по этой цене отличается запасом прочности, прекрасно подходит для российских дорог: машина очень надежная, экономичная и доступная в содержании. Рассматривать для покупки следует авто 2000–2005 гг., это второе поколение Rio в дорестайлинговом кузове.

На что обращать внимание при выборе авто на вторичке, рассказано тут.

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Источник: «За рулем» и На автотрассе

Фото: Unsplash