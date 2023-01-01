Эти нормы и правила для водителей отменяются с 1 января 2023 года

Госпошлины, ОСАГО — что еще?

Материалы по теме Названа идеальная машина для зимы

Действие скидки в размере 30% при оплате госпошлин через портал госуслуг завершилось 31 декабря 2022 года. Изначально данная скидка должна была закончиться 1 января 2021 года, но ее продлили еще на два года.

На 2023 год скидку продлевать не планируют — она уже не предусмотрена в проекте бюджета на этот год.

Согласно пункту 3 статьи 8 закона «Об ОСАГО», срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее 1 года. Иными словами, страховые компании смогут пересматривать тарифы не чаще одного раза в год.

С 1 января отменяется отсрочка по оформлению ОСАГО для беженцев из Украины, ДНР и ЛНР. По закону, беженцы при въезде на своих автомобилях в Россию могли ездить без ОСАГО до 90 дней. По истечении этого срока они обязаны приобрести полис ОСАГО.

Отменяется запрет на въезд иностранных грузовиков в РФ. Правительство 30 сентября 2022 года ввело запрет на перевозку грузов по территории РФ иностранными перевозчиками из недружественных стран. Запрет вступил в силу 10 октября и действовал до 31 декабря 2022 года.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Источник: «За рулем»

Фото: Unsplash